Samsung Galaxy S25 e S25+: svelata la velocità di ricarica dei nuovi flagship

I nuovi Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+ hanno ricevuto la certificazione 3C in Cina, rivelando le loro capacità di ricarica rapida. All’inizio di questo mese, anche il Galaxy S25 Ultra ha ottenuto l’approvazione da parte dell’ente cinese 3C. Ora, anche gli altri modelli della line-up hanno ricevuto la stessa certificazione. Ecco cosa aspettarsi in termini di ricarica rapida per entrambi gli smartphone.

Samsung Galaxy S25 e S25+: tutto quello che sappiamo

Secondo il database 3C, il Galaxy S25 (numero di modello SM-S9310) supporterà la ricarica rapida a 25W, mentre il Galaxy S25+ (numero di modello SM-S9360) potrà contare su una ricarica rapida a 45W. Queste certificazioni indicano che non ci saranno cambiamenti significativi nelle capacità di ricarica rapida per il Galaxy S25 e S25+ rispetto ai loro predecessori. Come già avvenuto per la serie S24, le confezioni non includeranno un caricatore.

Secondo i rapporti, il Galaxy S25 avrà una batteria da 4.000 mAh, mentre il Galaxy S25+ sarà dotato di una batteria da 4.900 mAh. Il Galaxy S25 Ultra, invece, dovrebbe arrivare con una batteria da 5.000 mAh. Naturalmente, tutti questi dispositivi supporteranno la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa. Un dettaglio interessante è emerso dalla certificazione 3C del S25 Ultra: potrebbe essere il primo smartphone Samsung a supportare la connettività satellitare.

Si prevede che tutti e tre i modelli della serie saranno equipaggiati con il chipset Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy. La line-up poi, potrebbe essere lanciata già a gennaio 2025.

Nelle notizie correlate, Samsung sta lavorando su nuovi dispositivi per diversi mercati. Il marchio dovrebbe presentare la serie di tablet di punta Galaxy Tab S10 entro la fine del mese. Inoltre, ci sono voci che suggeriscono che Samsung stia sviluppando il Galaxy S24 FE, con un possibile lancio ufficiale previsto per ottobre. Restiamo in attesa per ulteriori informazioni in merito.