Samsung Galaxy S25 Ultra: svelato il suo design ufficiale? (FOTO)

Pochi giorni or sono, i nuovi tablet di Samsung, Galaxy Tab S10 Ultra e Galaxy Tab S10 Plus, erano stati avvistati sulla piattaforma di certificazione 3C in Cina. Oggi, un nuovo smartphone del marchio sudcoreano avente numero di modello SM-S9380 è emerso nel database 3C. Considerando che il Galaxy S24 Ultra aveva il numero di modello SM-S9280, è plausibile che l’SM-S9380 sia il prossimo Galaxy S25 Ultra. Contemporaneamente, il noto leaker Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) ha condiviso un render che offre un primo sguardo al design del dispositivo.

Samsung Galaxy S25 Ultra: tutto quello che è emerso

La certificazione 3C del Galaxy S25 Ultra rivela che continuerà a supportare la ricarica rapida a 45W, come i suoi predecessori. Come per il S24 Ultra, la confezione di vendita del telefono non includerà un caricabatterie. Un dettaglio interessante di questa certificazione è che rivela anche il supporto per la connettività satellitare. Di conseguenza, questo sarà il primo telefono del brand a offrire il supporto alle comunicazioni via satellite.

I render CAD del Galaxy S25 Ultra, pubblicati da OnLeaks in collaborazione con AndroidHeadlines, suggeriscono che i fan di Samsung non dovrebbero aspettarsi un cambiamento radicale nel design rispetto al S24 Ultra. Tuttavia, un altro leaker affidabile, Ice Universe, ha affermato che questi render non sono completamente accurati a causa di alcuni errori nel design dell’anello della fotocamera, nella texture, nelle cornici e nel telaio in metallo.

La nuova fuga di notizie indica che il dispositivo misurerà 162,8 x 77,6 x 8,2mm. In confronto, il S24 Ultra misura 162,3 x 79 x 8,6mm. Pertanto, il S25 Ultra sarà leggermente più alto, più stretto e più sottile del suo predecessore. Mentre il S24 Ultra pesa 232 grammi, il suo successore sarà più leggero, pesando 219 grammi. Per quanto riguarda lo schermo, avrà lo stesso display da 6,8 pollici del modello precedente.

Secondo i rapporti infine, il Samsung Galaxy S25 Ultra sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy e avrà una batteria da 5.000mAh. Il comparto fotografico includerà la fotocamera principale da 200 megapixel del S24 Ultra, una nuova lente ultra-grandangolare ISOCELL JN3 da 50 megapixel, una nuova teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 3x e una fotocamera periscopica con zoom ottico 5x.