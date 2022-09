Samsung Galaxy Tab A7 Tablet: sconto del 30% su Amazon

Fai divertire tutta la famiglia con il tablet Samsung Galaxy Tab A7 da 32 GB con display da 8,7″. Caratterizzato da una sottile struttura in metallo, questo tablet compatto è progettato per un facile utilizzo. Acquistalo su Amazon a soli 167,50€ invece di 239,90€.

Il processore MediaTek MT8768T combina una CPU quad-core da 2,3 GHz per offrire prestazioni rapide ed efficienti durante l’esecuzione di una varietà di app e giochi Android. Altre caratteristiche includono 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna e uno slot microSD che supporta fino a a schede da 1 TB per trasferire foto, video e altri file.

Il suo display da 8,7″ con risoluzione 1340 x 800 è supportato dalla grafica PowerVR GE8320 e funziona con gli altoparlanti stereo avanzati Dolby Atmos che ti consentiranno di goderti al meglio film, giochi e musica. Collega un paio di cuffie al jack audio da 3,5 mm per una maggiore privacy di ascolto. Videochatta con amici e familiari e cattura i momenti importanti con la fotocamera frontale da 2 MP e quella posteriore da 10 MP. Possiede inoltre lo standard Wi-Fi 802.11ac grazie alla sua scheda di rete integrata. Mente con i contenuti Samsung Kids e il controllo genitori completo, i tuoi bambini possono imparare e giocare in sicurezza. La batteria da 5100 mAh è progettata per fornire ore di utilizzo.

Goditi i contenuti curati e adatti alle famiglie di BRIO World, Toca Boca e altro ancora e m onitora il tempo di utilizzo dello schermo di tuo figlio e imposta i limiti con i controlli parentali avanzati. Personalizza lo sfondo del tuo tablet e organizza le tue app con pochi tocchi. La fotocamera frontale supporta anche il riconoscimento facciale se non vuoi affidarti alla protezione da password. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.