Samsung Galaxy Tab A9: prezzo SHOCK su Amazon (-25%)

Il tuo nuovo tablet potrebbe arrivare oggi grazie a questa spettacolare offerta di Amazon. Il Samsung Galaxy Tab A9, con display LCD da 8.7 pollici, può essere tuo infatti a soli 142 euro grazie allo sconto esclusivo del 25% praticato dal popolare sito di ecommerce.

Samsung Galaxy Tab A9: la scheda tecnica

Samsung Galaxy Tab A9 è dotato, come anticipato, di un fantastico schermo TFT LCD da 8,7 pollici che puoi anche “dividere” in due parti grazie all’apposito software del dispositivo: potrai infatti utilizzare due app contemporaneamente senza interrompere nulla.

La memoria RAM da 8 GB, insieme alla capacità di archiviazione di 64GB espandibile fino a 1TB tramite schede SD, ti offre la fluidità necessaria per il multitasking e spazio in abbondanza per i tuoi contenuti. La batteria da 5100 mAh, invece, assicura un’ottima durata per tutta la giornata.

Grazie agli altoparlanti dinamici di Galaxy Tab A9, potrai goderti un audio di alta qualità che ti farà sentire al centro dell’azione, perfetto se vuoi utilizzarlo per guardare contenuti audiovisivi da piattaforme di streaming come Netflix. Il tutto all’interno di un design elegante e moderno, che esalta il display con cornici ridotte al minimo.

Un tablet di qualità che puoi avere dunque ad un prezzo eccezionale: solo 142 euro su Amazon. Non fartelo scappare.

