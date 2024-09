Samsung Galaxy Tab S10, S10+ e S10 Ultra: ecco quanto costeranno da noi

In queste ore sono trapelate nuove informazioni sulla data di lancio e sui prezzi dei device facenti parte della serie Samsung Galaxy Tab S10, in arrivo nelle prossime settimane.

Samsung Galaxy Tab S10: i prezzi per il mercato europeo

Andiamo con ordine: i prossimi tablet di punta di Samsung Electronics sono emersi nuovamente in una fuga di notizie. Sono stati rivelati i possibili prezzi e la data di lancio del Galaxy Tab S10+ e del Galaxy Tab S10 Ultra. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. Secondo un rapporto di WinFuture (tramite PhoneArena), l’OEM sudcoreano ha in programma di annunciare il Galaxy Tab S10+ e il Galaxy Tab S10 Ultra il 26 settembre 2024. Questi tablet premium sono attesi con specifiche e funzionalità di alto livello. La data di lancio è stata condivisa da Roland Quandt di WinFuture, un informatore affidabile. Un altro tipster, @MysterLupin su X (precedentemente Twitter), ha rivelato i dettagli sui prezzi dei nuovi dispositivi.

Non di meno, secondo le informazioni trapelate, i modelli Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra potrebbero essere disponibili in due opzioni di colore: Moonstone Gray e Platinum Silver. Di seguito le configurazioni di memoria e i relativi prezzi:

Galaxy Tab S10+:

WiFi + 256GB – 1.119 euro;

5G + 256GB – 1.269 euro;

WiFi + 512GB – 1.239 euro;

5G + 512GB – 1.389 euro.

Questi invece i prezzi per la versione Galaxy Tab S10 Ultra:

WiFi + 256GB – 1.339 euro;

5G + 256GB – 1.489 euro;

WiFi + 512GB – 1.459 euro;

5G + 512GB – 1.609 euro;

WiFi + 1TB – 1.709 euro;

5G + 1TB – 1.909 euro.

Infine, sulla base delle informazioni disponibili, la linea Galaxy Tab S10 potrebbe includere un pulsante dedicato all’IA per le funzionalità Galaxy AI, integrato nella tastiera accessoria. Recentemente, i due tablet (presumiamo che ci sarà anche un modello standard più piccolo) sono apparsi su varie piattaforme di certificazione, come la FCC, e sulle pagine di supporto. Mancano pochissimi giorni al debutto ufficiale; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.