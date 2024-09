Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: design invariato rispetto al modello precedente

Stando a quanto si apprende, sembra che il prossimo tablet di punta del colosso sudcoreano, il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, manterrà ancora il notch per le due fotocamere frontali.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: cosa ci aspettiamo?

Samsung è attesa al lancio dei suoi prossimi tablet di alta gamma, insieme al Galaxy S24 FE, il mese prossimo. Tuttavia, in vista dell’annuncio di prossima uscita, è emersa per la prima volta un’immagine in alta risoluzione del Galaxy Tab S10 Ultra, rivelando un design praticamente identico a quello del suo predecessore. Sembra infatti che non ci sarà alcun cambiamento estetico per il nuovo terminale.

L’immagine più chiara finora del Galaxy Tab S10 Ultra è stata pubblicata su X dal noto leaker Evan Blass (@evleaks). Il rendering ad alta risoluzione del prossimo tablet flagship dell’azienda non mostra alcun cambiamento significativo nel design rispetto al Galaxy Tab S9 Ultra.

Il tablet appare nella sua versione grigia. Presenta uno schermo molto grande, probabilmente da 14,6 pollici, con un notch che ospita le sue doppie fotocamere frontali. Se non ti era piaciuto il notch sul Galaxy Tab S8 Ultra e sul Galaxy Tab S9 Ultra e speravi che sarebbe scomparso quest’anno, rimarrai deluso anche dal Galaxy Tab S10 Ultra. Si notano anche i bordi attorno allo schermo. Nella parte inferiore (in orientamento orizzontale), il nuovo modello ha i pin pogo e i ritagli necessari per attaccare l’accessorio tastiera ufficiale. Sul retro, sembra essere dotato di una configurazione a doppia fotocamera (con flash) e di uno spazio per attaccare magneticamente il pennino S Pen incluso.

In sintesi, il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra sembra mantenere molte delle caratteristiche del modello precedente, senza apportare modifiche significative al design. Questo potrebbe deludere coloro che speravano in un rinnovamento estetico, specialmente considerando la persistente presenza del notch per le selfiecam. Sconosciuto tuttavia, il comparto hardware del device.