Samsung Galaxy Tab S8: elegante, potente e con la S-Pen, oggi in sconto su Amazon

I tablet di casa Samsung sono tra i più famosi per qualità e prestazioni, nel panorama Android. Sono molto ricercati grazie al loro design elegante e raffinato e alle specifiche tecniche elevate. Oggi in offerta su Amazon, c’è il Samsung Galaxy Tab S8. Non è il top di gamma, proprio per chi non vuole spendere molti soldi, ma vuole acquistare comunque un tablet versatile e potente. Con uno sconto che porta il suo prezzo a soli 636,00 € non gli si può resistere.

Uno dei tablet più ricercati del panorama Android, in offerta su Amazon

Questo è un tablet pensato per quando siete fuori casa, infatti ha infinite possibilità grazie allo schermo LCD da 11”. La batteria è molto capiente e vi consente un’ottima autonomia. Mentre la fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12MP è perfetta per effettuare videochiamate di lavoro professionali, ma anche per videochattare con i vostri amici su Discord. E poi, come non nominare lei, la regina per questi tablet: la S-Pen; che è inclusa nella confezione. Grazie a lei la produttività e la versatilità di questo tablet sale alle stelle, ma è anche perfetta per tutti i creativi che useranno il Galaxy Tab S8 per disegnare e colorare. Potete scrivere, prendere appunti, scarabocchiare e mettere nero su bianco tutte le vostre idee con la S Pen a bassissima latenza. Ecco cosa significa possedere questo accessorio incredibile. Inoltre per tutti i professionisti dell’imaging, c’è Clip Studio Paint1 che è stato creato proprio per le persone creative. Vi sembrerà di tenere in mano un vero pennello, per dare vita alla vostra immaginazione.

La funzione Auto Framing² di questo tablet pc vi mette al centro della scena. Così, mentre registrate una lezione di danza, lo zoom della videocamera manterrà automaticamente la messa a fuoco su di voi e sui vostri movimenti seguendo le vostre istruzioni. Infine, la modalità Multischermo³ del tablet vi consente di regolare la grandezza, la posizione e il numero di finestre. Così potete cercare idee per l’arredamento, creare progetti architettonici e fare una videochat con i vostri amici, tutto contemporaneamente! Fantastico! Ancora avete dubbi su questo tablet? Il Samsung Galaxy Tab S8 non ha rivali, fidatevi. Poi a questo prezzo non lo potete proprio perdere. Su Amazon sta in offerta a soli 636,00 €, affrettatevi sono rimasti pochissimi pezzi a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.