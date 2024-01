Samsung Galaxy Tab S9 FE: il potentissimo tablet è sceso di prezzo, meglio sbrigarsi!

Il tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE ha un Display da 10.9″, TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 8GB, 256GB, batteria 8.000 mAh, processore Exynos 1380, sistema operativo Android 13, certificato IP68, colore grigio, Versione italiana, anno 2023. Oggi puoi farlo tuo con lo sconto del 13%, quindi lo paghi 536,49 euro!

Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE: le caratteristiche

Design colorato: Esplora un mondo di creatività e intrattenimento con Galaxy Tab S9 FE, Goditi l’ampio display per guardare, creare e condividere i tuoi progetti e asseconda la tua personalità con le colorazioni Gray, Mint, Silver e Lavender. S Pen inclusa: Disegna e scrivi liberamente con la nuova S Pen resistente all’acqua inclusa nella confezione, Dai libero sfogo alla tua creatività con le app professionali e la S Pen Creator Edition. Display ampio e luminoso anche all’aperto: Vision Booster ti permette ti avere una visibilità ottimale anche sotto il sole diretto, Contrasto e colore perfetti dallo studio all’aria aperta.

Contenuti fluidi e realistici: Guarda serie tv, naviga o edita i tuoi video in modo fluido grazie al display con refresh rate a 90Hz, Galaxy Tab S9 FE protegge la tua vista grazie a emissioni di luce blu ridotte. Resistente e duraturo: Libera la tua creatività dove vuoi grazie alla batteria a lunga durata, alla scocca in metallo e alla classificazione IP68 che protegge il Galaxy S9 FE e S Pen da acqua e polvere in ogni contesto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.