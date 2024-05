Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm, il prezzo precipita sempre più in basso! MENO 250 euro!

Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm non è un normale smartwatch Premium, ha un design elegante e raffinato, perfetto per tutti coloro che sono restii a passare ad un “orologio intelligente” unito a funzionalità avanzate per il fitness e il benessere. Ha quindi tutto quello che serve per essere definito uno smartwatch Premium, ed essendo un dispositivo Samsung, supporto e aggiornamenti di lunga durata sono garantiti. Lo sconto maxi Amazon è quindi decisamente allettante: un GIGANTESCO MENO 63%, col prezzo di listino che crollando di brutto cala da 399 euro a 149 euro! Si avete letto bene, un ribasso esagerato di 250 euro!

Classico e modernissimo

Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm ha specifiche di alto livello, d’altronde è uno smartwatch Premium che possiamo però comperare ad un prezzo super c0nveniente! Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm ha un display AMOLED da 1.2 pollici, protetto da vetro Corning Gorilla Glass DX+, super luminoso e resistente a graffi e urti.

Ovviamente i punti di forza di Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm sono le sue funzioni avanzate. Grazie al sensore BioActive, integrato nel retro dell’orologio, è in grado di monitorare in modo accurato una serie di parametri vitali, tra cui:

Frequenza cardiaca

Saturazione di ossigeno (SpO2)

Analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA)

Elettrocardiogramma (ECG)

Inoltre analizza la qualità del sonno, registrando le diverse fasi (sonno leggero, sonno profondo e REM), fornendo un feedback giornaliero per provare a riposare meglio.

Sport e fitness sono ambienti di elezione per Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm: è in grado di monitorare automaticamente oltre 90 attività sportive, tra cui corsa, nuoto, ciclismo e yoga, fornendo statistiche dettagliate sulle prestazioni. Inoltre, è possibile impostare obiettivi personalizzati e ricevere suggerimenti per allenamenti mirati.

Da ultimo, ma non per importanza, Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm può ricevere notifiche dallo smartphone, gestire chiamate e messaggi, visualizzare calendario e promemoria, controllare la musica e persino effettuare pagamenti contactless con Samsung Pay.

