Samsung Galaxy Watch4 Classic, sconto ESAGERATO per l'ottimo smartwatch

Sogni da tempo di acquistare uno smartwatch di fascia premium ma non hai mai trovato l’occasione giusta per farlo? L’offerta Amazon di oggi ti offre la scusa perfetta: lo straordinario Samsung Galaxy Watch4 Classic crolla ad appena 259€ grazie a uno sconto del 42%.

Al prezzo di un normale smartwatch di fascia media, infatti, solo oggi puoi allacciare al polso un wearable che ha dalla sua tutte le caratteristiche per soddisfare le tue personali esigenze da ogni punto di vista.

Samsung Galaxy Watch4 Classic crolla del 42% su Amazon: affare d’oro

Munito di una spettacolare cassa circolare in acciaio inossidabile che gli conferisce robustezza e un look & feel premium, il fitness tracker di Samsung monta un bellissimo display touch AMOLED a colori con una perfetta luminosità.

Sul retro è presente un precisissimo sensore HR in grado di registrare battito cardiaco 24/7, calcolare battito cardiaco 24/7, effettuare anche un ECG (elettrocardiogramma) e fornirti tutti i dati più importanti circa la salute del tuo organismo.

Definito da molti come il miglior sportwatch mai realizzato da Samsung, il Galaxy Watch4 Classic è anche il tuo fidato coach virtuale durante gli allenamenti in palestra. Infatti, una volta allacciato al polso, inizia automaticamente a registrare le tue prestazioni dandoti spunti interessanti su come migliorare la tua forma fisica.

Acquista subito lo straordinario smartwatch di fascia premium del colosso sudcoreano fintanto che è disponibile su Amazon con il 42% di sconto. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva direttamente a casa domattina con consegna rapida senza costi di spedizione con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.