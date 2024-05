Samsung Galaxy Watch4: il tuo compagno di ALLENAMENTI in PROMO SPECIALE

Vuoi un compagno di allenamento affidabile ed efficiente? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Samsung Galaxy Watch4, oggi disponibile su Amazon a soli 124 euro con uno sconto del 4%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è davvero conveniente, non fartela scappare!

Samsung Galaxy Watch4: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Samsung Galaxy Watch4 è un ottimo alleato per i tuoi allenamenti e per la vita di tutti i giorni.

Questo orologio smart ti permette di monitorare i tuoi progressi di fitness in quanto misura in un attimo la tua composizione corporea. Inoltre puoi controllare i tuoi passi e addirittura gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale.

Con la funzionalità di Fitness Tracking avrai sempre tutto sotto controllo per quanto riguarda la tua attività fisica, comprese la quantità di calorie bruciate.

Allo stesso modo, questo gioiellino aiuta a monitorare la salute sotto vari punti di vista: attraverso il sensore Samsung BioActive puoi effettuare un ecocardiogramma e misurare la pressione sanguigna in tempo reale ed ogni volta che vuoi.

Il Galaxy Watch4 dispone anche della funzione di monitoraggio del sonno che rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del tuo sonno mentre riposi, con opzioni di misurazione avanzate che ti consentono di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare.

Oggi il Samsung Galaxy Watch4 è disponibile su Amazon a soli 124 euro con uno sconto del 4%.

