Samsung Galaxy Watch4: SCONTO da sfruttare disponibile OGGI

Se ti stai chiedendo quale smartwatch acquistare per poter misurare tutte le tue metriche in maniera precisa, oggi abbiamo la risposta che fa al caso tuo. Ancora per poche ore su Amazon hai la possibilità di acquistare un favoloso Samsung Galaxy Watch4, disponibile su Amazon con un’ottima detrazione. Lo sconto disponibile oggi è pari al 7% del prezzo iniziale, il quale andrà a fissare quello finale a 120,00€.

Samsung Galaxy Watch4: approfitta dello sconto di oggi su Amazon

Puoi finalmente monitorare le tue attività sportive quotidiane ottenendo anche dei punteggi che ti aiutano a capire il tuo stato di forma, monitorando i tuoi progressi giornalmente insieme alla composizione corporea. Con questi punteggi potrai anche gareggiare con i tuoi amici mediante una bacheca in tempo reale: le sfide prevedono delle medaglie e, per l’appunto, un sistema a punti che aiuterà te e i tuoi sfidanti a rendere l’esercizio fisico non solo più divertente ma anche più avvincente e stimolante.

Con il fitness tracking preciso potrai anche controllare le calorie, contare i passi e sfruttare il GPS, così da ottenere delle misurazioni ancora migliori. Mediante il sensore Samsung BioActive puoi anche monitorare efficacemente l’ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale, tenendo lo stato di salute sempre sotto controllo. Inoltre, dispone anche di funzione di monitoraggio del sonno, analizzando tutte le tue fasi del sonno mentre riposi e offrendoti dei consigli utili per migliorarlo e migliorare di conseguenza anche la tua vita.

Acquista subito questo straordinario prodotto su Amazon: oggi il Samsung Galaxy Watch4 è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con un ottimo sconto del 7%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a 120,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.