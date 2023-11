Samsung Galaxy Watch4 è un'ottima idea regalo per Natale: scopri di più!

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 è lo straordinario accessorio indossabile della casa sudcoreana. Quadrante di 40mm, consente il monitoraggio di molti parametri vitali sia durante l’attività fisica che ha riposo oltre che della qualità del sonno. Ha un precisissimo Fitness Tracker, una spiazzante Batteria di lunga durata, puoi collegarlo al tuo smartphone tramite bluetooth per avere tutti i dati che ti servono sempre a disposizione. Il design total black e molto essenziale permette di indossarlo sempre, non solo quando fai attività fisica. Come al lavoro o in un’occasione importante. Su Amazon lo paghi 140,71 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4: le caratteristiche

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 monitora i tuoi progressi di fitness in modo impeccabile, grazie alla capacità di misurare facilmente la composizione del corpo. Affronta i tuoi amici e la tua famiglia in una divertente competizione con una tabella di messaggistica dal vivo. Le sfide vengono fornite con badge commemorativi e un sistema di punti per rendere l’esercizio divertente, motivante e ricompensante. Traccia le tue attività e i punteggi di fitness sul tuo orologio e telefono. Conta i passi, controlla le calorie e monitora gli spostamenti tramite un precisissimo GPS.

Il sensore Samsung BioActive misura l’ECG e la pressione sanguigna in tempo reale. Dopo la calibrazione iniziale, i sensori controllano rapidamente la pressione sanguigna. Rileva e analizza le fasi del sonno durante il riposo. Le opzioni di misurazione migliorate consentono di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e i modelli di russare.

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 è dunque ideale per tutte le occasioni ed esigenze. Su Amazon lo paghi 140,71 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

