Samsung Galaxy Watch5 (40mm) sotto i 200€ su Amazon

Le Offerte di Primavera Amazon fanno un’altra vittima. In queste ore il prezzo del Samsung Galaxy Watch5 è sceso a 199 euro, qualcosa come 100 euro in meno rispetto al prezzo consigliato. Merito dello sconto del 33% applicato sulla versione da 40mm in colorazione Pink Gold. Difficile che qualcuno riesca a pareggiare l’offerta di Amazon, così come non crediamo che la disponibilità del dispositivo durerà ancora per molto, anzi.

Samsung Galaxy Watch5 (40mm) in sconto del 33% su Amazon

Il Galaxy Watch5 è il miglior smartwatch Wear OS oggi disponibile sul mercato, senza se e senza ma, dunque se sei in possesso di un telefono Android non troverai nulla di meglio in giro. Oltre al vantaggio di usare le app di Google, come Google Maps, Google Wallet e Google Fit, il Watch5 di Samsung ti consente di beneficiare di vantaggi esclusivi se hai uno smartphone dello stesso marchio, su tutti l’app ECG per ottenere un elettrocardiogramma. Si comporta bene anche lato autonomia, consegnandoti una durata compresa tra un giorno e mezzo e due giorni, sufficiente quindi per il monitoraggio del sonno.

Puoi inoltre beneficiare del pagamento rateale Amazon in cinque rate a interessi zero da 39,80 euro al mese. E se sei abbonato a Prime non paghi nulla per la spedizione.

Se da giorni stai facendo refresh sulla pagina di Amazon dedicata alle offerte del Galaxy Watch5 è il momento di passare finalmente all’azione. Scegli se pagare in un’unica soluzione o in cinque rate senza interessi, quindi premi su Aggiungi al carrello e completa l’acquisto.

