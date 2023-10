Con questo smartwatch Samsung scontato arrivi puntuale alla Festa delle offerte Prime!

Sebbene su tutta l’Italia splenda un sole estivo, sui nostri device sta invece piovendo…offerte! Quelle della Festa Prime, che prosegue a tamburo battente. E questo SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro Bluetooth entra a pieno titolo tra le più interessanti! Parliamo infatti di uno smartwatch che ha tutto quello che serve per avere un telefono avvolto sul proprio polso. Puoi gestire telefonate, messaggi, notifiche, i parametri vitali mentre fai attività fisica, monitorare la qualità del tuo sonno, ecc. Il tutto, con la garanzia della qualità di un brand come Samsung. Oggi lo fai tuo a soli 274,55 euro grazie allo sconto del 5%!

SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro: le caratteristiche

Scopriamo caratteristiche tecniche e funzioni di questo smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch5 Pro Bluetooth. Otterrai un puntuale tracciamento del percorso GPS grazie all’esclusiva nuovissima funzione Route Workout, che ti permette di importare percorsi di allenamento in formato GPX dal tuo smartphone all’orologio, e sincronizzarli sulla tua mappa di allenamento. Straordinaria poi la batteria, che praticamente dimenticherai ogni volta di caricare poiché dura molti giorni dopo la ricarica.

E come non parlare poi del potente sensore bioattivo dello smartwatch Android, il quale controlla tre sensori di salute, monitora la frequenza cardiaca e controlla la salute cardiovascolare per rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite. Tieni traccia delle fasi del sonno, per aiutarti a creare abitudini più sane e per identificare il tuo tipo di sonno. Non avrai paura di romperlo: il display frontale è 2 volte più resistente grazie al display in cristallo di zaffiro. Così come molto resistente agli urti è la cassa in Titanio.

Dunque, uno smartwatch straordinario di casa Samsung oggi lo fai tuo a soli 274,55 euro grazie allo sconto del 5%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.