Samsung Galaxy Watch5 Pro: oltre 140 euro di sconto se l'acquisti su Amazon

Samsung Galaxy Watch 5 Pro, uno smarwatch creato per atleti seri che cercano una soluzione smart di qualità. Acquistalo ora su Amazon a soli 341,08€ invece di 499,00€. Mentre il Galaxy Watch 5 standard ha apportato pochissime modifiche rispetto all’eccellente Galaxy Watch 4 del 2021, il Galaxy Watch 5 Pro ha completamente eliminato il design classico che si trova sui vecchi orologi Samsung. Invece di una ghiera girevole, è presente un materiale in vetro di alta qualità, una batteria costruita per durare e un paio di esclusivi strumenti per il fitness.

Il Galaxy Watch 5 Pro è veloce, ha un display molto accurato, il supporto di app di terze parti e il design durevole che ci aspettiamo dagli orologi Samsung. La versione da 45 mm è disponibile solo in Black Titanium o Grey Titanium. Puoi scegliere cinque diversi tipi di cinturini per orologi: il D-Buckle Sport magnetizzato, un colorato cinturino Global Goals e tre diversi tipi di cinturini Sport progettati per offrire più traspirabilità durante l’allenamento.

Samsung ha utilizzato lo stesso chip Exynos nei primi tre Galaxy Watch prima di passare all’Exynos W920 con il Galaxy Watch 4. Ma la maggior parte delle modifiche si concentra sull’accessibilità, consentendoti di modificare la tonalità e il contrasto del display, disabilitare le animazioni, regolare le informazioni sul quadrante o migliorare in altro modo le informazioni visive difficili da leggere o utilizzare per gli utenti disabili. In molti modi, è la stessa interfaccia utilizzata dai possessori di Galaxy Watch 4 dal 2021. Una nuova fantastica aggiunta è una tastiera QWERTY. Se prevedi di acquistare la versione LTE o desideri inviare messaggi di testo senza estrarre il telefono, apprezzerai questa opzione.

Naturalmente, puoi anche fare affidamento su Google Assistant (o Bixby) per trascrivere i messaggi se non vuoi preoccuparti di questo. Presente anche il tracciamento del percorso GPS che si associa alla funzione Route Workout che ti consente di importare percorsi di allenamento in formato GPX dal tuo smartphone all’orologio.

Per quanto riguarda i sensori invece, presente il modulo bioattivo che monitora la frequenza cardiaca e controlla la salute cardiovascolare per rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite. Come il resto degli smartwatch, troviamo anche il monitoraggio del sonno che tiene traccia delle fasi del sonno. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.