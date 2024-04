Samsung Galaxy Watch5 Pro PREZZO DIMEZZATO, anzi di più! MINIMO STORICO!

Samsung Galaxy Watch5 Pro è uno dei gioielli Samsung, uno smartwatch Premium da qualunque lato lo si guardi, tanto visivo quanto, ovviamente tecnologico. Samsung Galaxy Watch5 Pro non è solo versato nel tracciamento dell’attività fisica ma permette anche di tenere sotto controllo il proprio stile di vita, nell’ottica di renderlo il più sano possibile. Samsung Galaxy Watch5 Pro è un dispositivo Premium, fascia alta al cento per cento, di conseguenza il prezzo di listino non è ne popolare, ne accessibile. Ma grazie ad uno sconto Amazon mai visto prima, un incredibile MENO 52% possiamo metterlo al polso spendendo 239 euro invece che 499 euro! Che offerta incredibile! MINIMO STORICO RAGGIUNTO!

Super Premium e super scontato!

Il primo punto di forza di Samsung Galaxy Watch5 Pro è il suo display AMOLED super dettagliato e luminoso, grazie al quale i testi e i dati sono estremamente leggibili anche in pieno sole!

Sul versante delle funzionalità lato fitness e benessere, Samsung Galaxy Watch5 Pro offre un’ampia gamma di sensori e strumenti per monitorare l’attività fisica, il battito cardiaco, il sonno e molto altro ancora. Con la funzione ECG integrata, il Galaxy Watch5 Pro può anche fornire informazioni dettagliate sulla salute del cuore e rilevare eventuali anomalie con precisione.

Inoltre, Samsung Galaxy Watch5 Pro è dotato di un GPS integrato che consente di tracciare la distanza percorsa e la posizione durante le escursioni, passeggiate o corse che siano, all’aperto.

E per non farsi mancare nulla Samsung Galaxy Watch5 Pro con la funzione Route Workout è possibile importare percorsi di allenamento in formato GPX dallo smartphone all’orologio.

Da ultimo Samsung Galaxy Watch5 Pro ha anche una buona durata della batteria. Con un uso normale, l’orologio può durare fino a 4-5 giorni prima di doverlo ricaricare. Inoltre, con la funzione di ricarica rapida, puoi avere fino al 80% di carica in soli 30 minuti.

