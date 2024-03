Samsung Galaxy Watch6 al MINIMO STORICO: follia di Amazon, il prezzo è IRRINUNCIABILE

La tua ricerca dello smartwatch perfetto può ufficialmente fermarsi qui. L’ultima promozione lanciata da Amazon è irrinunciabile, dopo averla scoperta non ci penserai due volte prima di aggiungere tutto al carrello e completare l’acquisto. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Watch6, stupendo smartwatch con quadrante da 44mm e connettività LTE solo oggi disponibile a 319,00 euro. Si tratta del minimo storico, con uno sconto del 20% sui 399,00 euro di listino. Goditi il meglio della tecnologia tra sensori, connettività e indubbia bellezza ad un prezzo unico nel suo genere. Lo devi comprare qui, avrai un potente alleato in più sul tuo polso.

Tecnologia e design sempre alla moda: il Samsung Galaxy Watch6 è un gioiello

Disponibile nella colorazione Graphite e con il quadrante da 44mm, questo Samsung Galaxy Watch6 ha tutto ciò che stavi cercando da uno smartwatch. Studiato con una cornice ancora più sottile per poter visualizzare, sfogliare e navigare su un display più grande, ha diversi quadranti personalizzati per poter godere di una personalizzazione totale. Tra colori, design, schermate e persino foto personali che possono essere impostate come sfondo e amalgamate col tema abilitato.

Se sei già in possesso di altri dispositivi Galaxy, allora preparati a godere del massimo del comfort grazie all’ecosistema Samsung. Collegando un Galaxy Z Flip5, per esempio, avrai modo di scattare selfie da lontano direttamente dal polso con Controller Fotocamera. Passando alle funzionalità tipiche degli orologi smart, ci sono diversi sensori pensati per il monitoraggio del sonno avanzato. Così da poter conoscere i tuoi ritmi, le varie fasi, la veglia, il sonno leggero, quello profondo, la fase REM e così via. Con tanto di consigli per migliorare la tua routine quotidiana.

Per l’allenamento, invece, con il sensore Samsung BioActive puoi fissare obiettivi di fitness e misurare la tua composizione corporea. Oltre che a monitorare il battito cardiaco e altri valori corporei importantissimi.

Sfrutta ora quest’occasione e portati a casa il Samsung Galaxy Watch6 al minimo storico. Si tratta di una delle promozioni irrinunciabili di questi giorni, e devi coglierla al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.