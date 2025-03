Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: Specifiche e lancio previsto

Un nuovo capitolo si apre nel mercato dei dispositivi pieghevoli: il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE è atteso per il secondo semestre del 2025. Con questo smartphone pieghevole, Samsung mira a offrire un’opzione più accessibile per gli utenti, mantenendo però molte delle caratteristiche premium che contraddistinguono i modelli di punta. Identificato dal numero di modello SM-F7610, il dispositivo è stato recentemente svelato in parte grazie alla certificazione CCC cinese.

Tra le specifiche tecniche emerse, spicca il supporto alla ricarica “rapida” da 25W tramite l’alimentatore EP-TA800, che tuttavia non sarà incluso nella confezione. La produzione avverrà in Vietnam e il dispositivo sarà compatibile con le reti 5G, consolidando l’impegno di Samsung nel garantire connettività di ultima generazione.

Cosa aspettarsi dalla variante economica

Il Samsung Galaxy Z Flip 7 FE erediterà molte caratteristiche dal modello Z Flip 6. Il display principale sarà un Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate variabile fino a 120Hz. Lo schermo esterno, invece, misurerà 3,4 pollici, leggermente più piccolo rispetto ai 4 pollici previsti per il Galaxy Z Flip 7 standard.

Sotto la scocca, il dispositivo potrebbe essere alimentato dal processore Exynos 2500 a 3nm, accompagnato da configurazioni di memoria da 8 GB o 12 GB di RAM e opzioni di storage interno da 128 GB o 256 GB. Il comparto fotografico includerà una fotocamera frontale da 10 MP e una configurazione posteriore composta da un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 12 MP. La batteria, con una capacità di 4.000 mAh, promette un’autonomia solida per l’intera giornata.

Tempistiche e aggiornamenti

Il lancio del Samsung Galaxy Z Flip 7 FE è previsto qualche mese dopo l’uscita del Galaxy Z Flip 7, probabilmente nell’ultimo trimestre del 2025. Il dispositivo arriverà con Android 15 e l’interfaccia personalizzata One UI 7.0, beneficiando della nuova politica di aggiornamenti di Samsung che garantirà fino a sette major update del sistema operativo.

Con questa strategia, Samsung punta a rafforzare la propria posizione nel mercato dei pieghevoli, offrendo un’alternativa economica ma comunque ricca di funzionalità avanzate. Rimane da scoprire il prezzo ufficiale e come questo modello si collocherà rispetto agli altri dispositivi di fascia media e flagship.