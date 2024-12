Samsung Galaxy Z Fold6 a 480€ in meno: l'affare è irripetibile

È lo smartphone pieghevole più innovativo sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Si tratta del Samsung Galaxy Z Fold6, al momento disponibile a soli 1.617 euro con un mega sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 480 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Z Fold6: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Z Fold6 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che oggi puoi acquistare ad un prezzo scontatissimo.

È più sottile e leggero che mai, oltre ad essere dotato di uno schermo pieghevole ancora più luminoso e sbalorditivo che offre immagini nitide dai colori brillanti e i particolari minuziosi. Inoltre risulta essere resistente e robusto, oltre ad essere progettato per durare a lungo con la sua scocca resistente, la sottile e innovativa FlexHinge e l’Armor Aluminum rinforzato che lo protegge.

Questo dispositivo è anche dotato di un processore super potente che garantisce performance eccezionali e un’esperienza di gaming fluida. Allo stesso tempo la sua batteria assicura un’autonomia super elevata così da accompagnarti per tutta giornata, mentre la modalità di ricarica rapida permette di avere l’energia di cui hai bisogno in pochi minuti.

Per finire, il suo potente sistema di fotocamere trasforma la tua esperienza multimediale con un NPU migliorato, specifiche strabilianti e ProVisual engine.

