Samsung Galaxy Z Fold6 Slim: sottile, ma non da record?

Sono disponibili da qualche settimana i nuovi pieghevoli Z Fold 6 e Z Fold Slim, protagonisti assoluti dello scorso evento Unpacked di Parigi. Inutile dirlo i rumor su nuovi foldable non sono mancati, sotto forma di una versione slim dei nuovi dispositivi. Ad oggi abbiamo una finestra d’uscita, non troppo lontana, ma oggi si aggiunge qualcosa di molto importante, le dimensioni, anzi, lo spessore presunto.

Secondo The Elec, nonostante la rimozione di più componenti, incluso il digitizer, il presunto Galaxy Z Fold6 Slim non potrebbe essere più sottile dei pieghevoli cinesi. Il nuovo Honor Magic V3 ha un profilo da record assoluto: 9,3 millimetri, mentre Xiaomi Mix Fold 4 poco più 9,47 millimetri. Il presunto Z Fold Slim si fermerebbe tra 11 e 11.5 millimetri.

Samsung non vorrebbe premere troppo sul versante della sottigliezza estrema in quanto preoccupata dalla resistenza del dispositivo, ma anche perché non vuole svelare tutto il primo dispositivo, tenendosi feature esclusive per il modello successivo che vedremo il prossimo anno e che realisticamente hanno bisogno di spazio.

Al momento non ci sono certezze sulla disponibilità di questo dispositivo sul mercato europeo e quindi italiano. I telefoni pieghevoli, nonostante l’innovazione, stentano a conquistare una fetta significativa del mercato nel vecchio e nuovo continente. L’Asia rimane il loro principale terreno di gioco. Mancano pochi mesi al lancio ufficiale e siamo curiosi di scoprire se Samsung deciderà di portare questo prodotto anche da noi. Nuove indiscrezioni potrebbero arrivare a breve.