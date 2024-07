Galaxy Z Fold 6 Slim: l'uscita è più vicina di quanto pensassimo

Sono da poco disponibili i due nuovi pieghevoli Z FOLD 6 e Z FLIP 6, ma i rumor su i nuovi dispositivi Samsung sembrano non cessare mai. In questi giorni è tornata alla ribalta la versione Slim di Z FOLD 6, un dispositivo molto atteso, ma che negli ultimi mesi era rimasto decisamente fuori dai radar degli insider e dei cosiddetti “ben informati”. Ice Universe, una nostra vecchia c0noscenza che ha sempre riportato voci rivelatesi vere, è riuscito a sapere la presunta data di uscita di questo nuovo pieghevole della casa coreana.

Nel suo post su Weibo Ice Universe svela la data di uscita non solo di Z Fold Slim, ma anche di Samsung Galaxy Tab S10 e Samsung W25, ovvero la versione cinese di Z Fold Slim: si parla di ottobre, decisamente prima di quanto fosse lecito credere visto che i nuovi pieghevoli sono disponibili di fatto da pochi giorni. Ice Universe non si è limitato solo a questo. Ha scoperto che lo schermo esterno di Z Fold Slim avrà un rapporto d’aspetto di 19.5:9, lo stesso di S24 Ultra. Questa notizia completa quindi i rumor di qualche settimana fa che parlavano di uno schermo esterno da 6,5 pollici e quello interno da 8. Il tutto su un corpo che sarà più sottile degli attuali Z Fold, ma non tanto quanto i nuovi pieghevoli da record Honor.

Arriverà da noi? Al momento non c’è conferma purtroppo. Il mercato dei pieghevoli ha come campo di battaglia principale il lontano oriente, mentre sia in Europa che negli altri paesi i dispositivi faticano a rubare spazio agli smartphone tradizionali. Staremo a vedere, ottobre è vicino e non mancheranno ulteriori rumor e voci di corridoio.