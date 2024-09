Samsung: in cantiere la One UI 7, cosa aspettarci?

Samsung si sta preparando a rilasciare la versione Beta della One UI 7. Da tempo si attendeva il lancio di una versione prototipale di One UI 7, e i rumor emersi alla fine di luglio sembrano finalmente avverarsi. Secondo Sammobile, alcune filiali di Samsung, come Samsung India e Samsung UK, stanno testando il nuovo update.

Samsung: cosa ci aspettiamo dalla One UI 7?

Vedremo la Beta di One UI 7? Mentre molti utenti attendono con ansia la nuova versione di One UI, l’azienda sudcoreana continua a testare il nuovo aggiornamento. Recentemente, la società ha rilasciato la One UI 6.1.1 e sembra solo una questione di tempo prima che venga distribuita anche la versione Beta di One UI 7. Secondo le informazioni trapelate, TM Roh sta supervisionando personalmente lo sviluppo del nuovo software, e questo ha portato a un ritardo nel rilascio. Tuttavia, ciò potrebbe essere positivo, in quanto indica che l’azienda sta lavorando per garantire un’esperienza senza intoppi con la nuova skin.

One UI 6.1.1 ha introdotto nuove funzionalità AI per gli utenti Galaxy, e il lancio della Beta della One UI 7 dimostra che non siamo lontani dalla nuova interfaccia di Samsung. Si dice che infatti che l’aggiornamento in questione offrirà animazioni migliorate, una maggiore durata della batteria e un’interfaccia utente più facile da utilizzare. Forse è per questo che Samsung si sta concentrando così tanto sulla prima Beta, cercando di offrire un’esperienza fluida fin dall’inizio. Naturalmente, essendo una versione Beta, è probabile che l’aggiornamento includa alcuni bug.

Non si sa ancora con precisione quando verrà aperto il programma di test per la suddetta skin, ma si prevede che possa iniziare presto. Se l’aggiornamento non sarà rilasciato entro la fine del mese, dovremo probabilmente attendere la conferenza degli sviluppatori Samsung, prevista per il 3 ottobre.

Samsung deve prestare attenzione durante il rilascio, poiché essendo una versione non stabile potrebbe contenere problemi che potrebbero danneggiare i dispositivi. Noi consigliamo sempre di attendere le release ufficiali per installare i nuovi software sui propri device.