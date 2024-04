Samsung Lifestyle: la smart TV diventa un'opera d'arte e guadagna super sconto MENO 1300 euro!

Si, dal titolo avete capito che stiamo parlando della Ferrari delle smart TV Samsung, ovvero la linea The Frame. Questa gigantesca TV da 85 pollici non è una semplice smart TV Premium, anzi super Premium di fascia altissima, ha caratteristiche uniche a tutto tondo, a partire dal design. The Frame, la cornice perchè la TV può diventare un vero quadro, è possibile cambiare il colore della cornice (i bordi sono sottilissimi apposta!) e tramite Art Mode vedremo in altissima risoluzione i quadri più belli esposti nei musei. Una galleria in casa praticamente! E poi c’è molto altro ovviamente… Ma il prezzo?

Fascia altissima fa rima con prezzo salatissimo: per fortuna c’è il MEGA SCONTO Amazon MENO 29% che taglia il prezzo di listino di ben 1300 euro! Potete comprare un’altra TV con quello che si risparmia volendo! Da 4.499 euro possiamo comprare gli 85 pollici di Samsung Lifestyle The Frame spendendo 3.199 euro!

Una galleria d’arte in casa

La tecnologia QLED di Samsung garantisce una qualità dell’immagine eccezionale, con colori vivi, vibranti e dettagli nitidi, mentre il Matte Display riduce i riflessi, cosa assolutamente non banale. E’ possibile personalizzare l’aspetto di Samsung Lifestyle The Frame scegliendo tra una varietà di cornici magnetiche intercambiabili, adattandolo così al proprio stile e all’ambiente circostante. Inoltre, l’Art Store di Samsung offre un vasto catalogo di opere d’arte, con oltre 2.100 pezzi disponibili, che vanno dai classici ai moderni capolavori dell’arte contemporanea e della fotografia.

Ovviamente la risoluzione non può che essere 4K, la tecnologia Quantum Dot mostra tutte le sfumature di colore con un volume cromatico del 100%, mentre il processore Quantum 4K del televisore offre prestazioni di alto livello a tutto campo, ottimizzando in modo intelligente le immagini, soprattutto quelle in bassa risoluzione, e rendendo la navigazione generale fluida e reattiva.

Anche l’audio non è da meno: troviamo il supporto al Dolby Atmos che dona grande spazialità all’audio e all’Q-Symphony che sincronizza le casse della TV e dell’eventuale soundbar.

Samsung Lifestyle The Frame non è la solita smart TV super Premium, è davvero un modo inedito di concepire la TV. Il prezzo ovviamente non è popolare, tanto per usare un eufemismo.

Per fortuna c’è il MEGA SCONTO Amazon MENO 29% che taglia il prezzo di listino di ben 1300 euro! Da 4.499 euro possiamo comprare Samsung Lifestyle The Frame spendendo 3.199 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.