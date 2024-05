Samsung MicroSD: tanto, tantissimo spazio a poco prezzo!

Samsung MB-MD128SA PRO Plus è una scheda microSD ad alte prestazioni progettata principalmente per fotografi e content creator che richiedono il massimo in termini di velocità, affidabilità e sicurezza. Poi ovviamente, se non siete nell’uno nell’altro beneficerete lo stesso della qualità elevata di questa ottima microSD! In tal senso, lo sconto con la quale la propone oggi Amazon è davvero top: MENO 37%, che si traduce nel prezzo di listino che crolla da 30 euro a 19 euro! Davvero un’offerta eccezionale quindi! Impossibile trovare una microSD così capiente, 128GB, e così prestante ad un prezzo così basso!

Veloce e affidabile

In Samsung MB-MD128SA PRO Plus troviamo una velocità di lettura fino a 180 MB/s e di scrittura fino a 130 MB/s, quindi ideale per trasferire file di grandi dimensioni in modo estremamente rapido. In tal senso Samsung MB-MD128SA PRO Plus è conforme allo standard UHS-I U3, che garantisce prestazioni eccellenti con dispositivi compatibili, come le fotocamere DSLR e mirrorless, smartphone e droni ad alte prestazioni.

Grazie alle sue elevate velocità di scrittura, Samsung MB-MD128SA PRO Plus è in grado di registrare video 4K e 8K senza problemi di perdita di fotogrammi o rallentamenti. Samsung MB-MD128SA PRO Plus è quindi una memoria ideale per un uso professionale, dove microscatti e problematiche simili non possono essere tollerati andando a detrimento della qualità del lavoro.

Samsung MB-MD128SA PRO Plus è anche una memoria estremamente sicura, essendo dotata di sei livelli di protezione per garantire la sicurezza dei contenuti. Inoltre, è resistente all’acqua, alle alte temperature, ai raggi X, ai campi magnetici, alle cadute e all’usura.

Samsung MB-MD128SA PRO Plus è una microSD ad alte, anzi altissime prestazioni, ideale tanto per i professionisti quanto per un uso quotidiano, che oggi viene proposta con uno sconto esagerato: MENO 37%, che si traduce nel prezzo di listino che crolla da 30 euro a 19 euro!

Davvero un’offerta eccezionale quindi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.