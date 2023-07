Samsung Monitor Gaming Odyssey Ark 55", FINALMENTE IN SCONTO!

Samsung Monitor Gaming Odyssey Ark da 55 pollici è progettato per offrire esperienze di gioco ultra-immersive ai giocatori più esigenti. Odyssey Ark è un display davvero fuori dai soliti canoni, un vero e proprio Gaming Theater! Innanzitutto, è gigantesco, ben 55 pollici, ed è curvo! Odyssey Ark è un tripudio di alta tecnologia e di prestazioni visive da sballo. Ovviamente un dispositivo del genere è dedicato agli hardcore gamer più spendaccioni, ma grazie a questo ottimo sconto Amazon possiamo davvero farci un pensierino. Il MENO 14% ci permette di risparmiare oltre 300 euro sul prezzo di listino. Siamo di fronte ad un display davvero unico ed eccezionale, una sorta di fuori serie dei monitor, che possiamo acquistare super scontato solo su Amazon!

Bellissimo e unico!

Con una risoluzione 4K ultra HD, un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, Samsung Monitor Gaming Odyssey Ark è progettato per mandare a schermo immagini iperdettagliate e fluide. Siamo davvero di fronte al top, alla fascia alta senza compromessi. Davvero un dispositivo dalle qualità uniche: le specifiche parlano chiaro!

Il monitor offre anche un’ampia gamma di colori, grazie alla tecnologia Quantum Matrix di Samsung, che garantisce una maggiore fedeltà cromatica e una resa dei colori più vivida e realistica. Questo è particolarmente importante per i giochi che puntano molto sull’estetica visiva e sulla grafica accattivante.

La curvatura dello schermo a 1000R offre un maggiore coinvolgimento nella partita, avvolgendo di fatto il giocatore nell’azione e permettendo una visualizzazione più panoramica e confortevole. Il design curvo consente ai giocatori di sentirsi completamente catapultati nel mondo virtuale. L’immersione è davvero totale e fa la differenza quando si gioca online!

Samsung Monitor Gaming Odyssey Ark è dotato di molte funzionalità avanzate. Supporta l’HDR per una gamma dinamica più ampia e un contrasto migliore, offrendo immagini con dettagli più intensi nelle zone scure e luminose. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, riducendo il ritardo e l’effetto di “stiramento” dell’immagine, il famigerato tearing, nemico numero uno dei giocatori più appassionati!

E visto che Samsung Monitor Gaming Odyssey Ark non si fa mancare nulla troviamo anche Ark Dial, il controller alimentato a luce solare che consente al giocatore di accedere in modo facile e veloce alle funzionalità di Ark, come Flex Move Screen, Multi View, Impostazioni Rapide e Game Bar.

