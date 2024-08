Samsung non solo S25: in arrivo altri 3 dispositivi

Il noto ben informato insider Yogesh Brar sul suo profilo X ha svelato i piani di Samsung per mettere sul mercato, a breve termine, tre nuovi dispositivi: uno smartphone, il Galaxy S24 FE e due tablet, il Galaxy Tab S10 Plus e il Galaxy Tab S10 Ultra. Non si tratta di rumor che arrivano come un fulmine a ciel sereno, soprattutto quello di S24 FE ma più voci dello stesso genere potrebbero avvicinarci ad avere informazioni certe, non una conferma ufficiale, ma una solida conferma “ufficiosa”.

New Samsung launches – Samsung Galaxy S24 FE

– Galaxy Tab S10 Plus

– Galaxy Tab S10 Ultra These are all launching soon

(No signs of vanilla Tab S10) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 21, 2024

Un’assenza inaspettata sembra caratterizzare quindi la lineup dei tablet Samsung di quest’anno: il Galaxy Tab S10. Nonostante le numerose voci, sembra che Samsung abbia deciso di non lanciare il modello base della serie. Le motivazioni di questa decisione non sono state ufficializzate, ma si sospetta che la domanda per un tablet di quelle dimensioni e specifiche sia in calo.

Non ci sono altre informazioni a riguardo, Yogesh Brar non ha rivelato molto altro, è solo possibile fare un piccolo sunto di quanto è emerso ad oggi sui tre dispositivi.

Samsung Galaxy S24 FE

Schermo: AMOLED 6,65″, 1.900 nit, vetro Gorilla Glass Victus +

AMOLED 6,65″, 1.900 nit, vetro Gorilla Glass Victus + Lato Imaging : sensore posteriore principale da 50MP f/1,8, ultrawide da 12 MP, teleobiettivo 3x da 10 MP

: sensore posteriore principale da 50MP f/1,8, ultrawide da 12 MP, teleobiettivo 3x da 10 MP CPU: Exynos 2400

Exynos 2400 Memorie: 12GB di RAM LPDDR5X 128GB interna UFS 3.1 / c256/512GB UFS 4.0

Batteria: 4.565 mAh e ricarica rapida 25w

4.565 mAh e ricarica rapida 25w Ricarica wireless e ricarica wireless

wireless e ricarica wireless Certificazione IP68

Connessioni: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Galaxy TAB S10 Plus/Ultra

Schermo : Dynamic AMOLED da 12,4″ per la versione Plus e 14,6″ per la versione Ultra

: Dynamic AMOLED da 12,4″ per la versione Plus e 14,6″ per la versione Ultra CPU : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ RAM : 12 GB

: 12 GB Velocità di ricarica: 45 W