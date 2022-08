Samsung Odyssey G5: gioca ad alti livelli con il RE dei monitor (-20%)

Se il tuo hobby preferito è giocare al computer con i tuoi amici e vuoi farlo ad altissimi livelli, l’offerta eBay di oggi ti permette di acquistare l’ottimo monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 32″ al prezzo più conveniente di sempre grazie allo sconto del 20%. Ad appena 285€, infatti, solo oggi puoi sfruttare questa occasione per ricevere a casa un monitor che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze.

Inoltre, solo su eBay puoi scegliere di acquistarlo con PayPal e pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Samsung Odyssey G5 in offerta su eBay a prezzo regalo: affare d’oro

Dotato di un design di altissimo livello con cornici estremamente sottili e una buona base di appoggio, sul retro sono presenti uscite HDMI e Display Port per collegarlo rapidamente al computer oppure alle console di ultima generazione. Il pannello raggiunge una frequenza di aggiornamento massima di 144 Hz con un tempo di risposta di 1 ms, mentre la tecnologia AMD FreeSync Premium ti garantisce una fluidità estrema delle immagini e delle animazioni anche nelle azioni più confusionarie.

Preparati a una esperienza da gaming di altissimo livello con uno dei migliori monitor disponibili sul mercato, tuo a un prezzo mai così basso grazie a questa offerta di eBay. Acquistalo subito per riceverlo a casa in pochissimo tempo; ricorda che con PayPal puoi pagarlo in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.