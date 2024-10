Samsung: One UI 7 sarà disponibile anche in beta pubblica

Samsung ha confermato che One UI 7, la prossima versione della sua interfaccia per smartphone e tablet, sarà disponibile anche come beta pubblica. La notizia è stata confermata da un moderatore direttamente su Samsung Members, il forum ufficiale dedicato alla community dei clienti Samsung.

Rispondendo ad una precisa domanda di un utente, un membro dello staff della community ha scritto che One UI 7arriverà in versione beta pubblica non appena le tempistiche saranno state stabilite. Ha quindi aggiunto che gli utenti riceveranno una notifica nell’app Samsung Members quando la distribuzione dell’aggiornamento sarà stata avviata.

La conferma è molto importante perché smentisce quanto scritto in un primo momento dal produttore coreano sul suo blog ufficiale. Samsung aveva dichiarato infatti che la beta di One UI 7 sarebbe stata resa disponibile esclusivamente agli sviluppatori tagliando così fuori gli utenti, che a quel punto avrebbero dovuto attendere il rilascio della versione definitiva per provare con mano le novità introdotte sugli smartphone e i tablet Galaxy.

Con la conferma della beta pubblica Samsung seguirà invece la stessa linea tracciata in passato con le altre versioni di One UI, tutte messe a disposizione del pubblico per una fase beta che ha anticipato il definitivo rilascio della versione stabile.

Samsung One UI 7 è in ritardo: debutto rinviato al 2025

Ricordiamo che quest’anno Samsung è in ritardo con il lancio di One UI 7, almeno rispetto alle tempistiche a cui ci aveva abituato negli scorsi anni. La beta della nuova interfaccia potrebbe arrivare prima agli sviluppatori e comunque non prima della fine dell’anno in corso. Se così fosse, gli utenti dovrebbero attendere ancora un po’, si pensa almeno fino all’inizio del 2025, prima di poter installare il software sui dispositivi compatibili.

È quindi assodato che il rilascio della versione definitiva di One UI 7 slitterà di alcuni mesi, andando probabilmente a coincidere con la presentazione dei nuovi smartphone top gamma 2025 della casa coreana.