Samsung presenta Galaxy Tab S9 con prezzi a partire da 929 euro

Samsung Electronics ha annunciato la nuova serie Galaxy Tab S9, un portafoglio di prodotti premium che ridefinisce il panorama dei tablet e detta nuovi standard offrendo un’esperienza di visione immersiva e maggiore libertà creativa. In tutti e tre i modelli della serie, Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra, i nuovi display Dynamic AMOLED 2X garantiscono una visione iper realistica e un intrattenimento straordinario grazie al potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Caratteristiche Principali

Ogni modello della serie Galaxy Tab S9 è dotato della S Pen, offrendo un’esperienza d’uso ottima per la produttività e per un uso lavorativo. Ora sia la serie Galaxy Tab S9 che la S Pen vantano un livello di protezione certificato IP68 contro acqua e polvere, offrendo maggiori possibilità agli utenti per catturare ed esprimere le proprie idee in qualsiasi situazione.

I display immersivi della serie Galaxy Tab S9 sono perfettu per qualsiasi progetto grafico e non solo. Con la funzione Multischermo si possono visualizzare fino a tre app, disposte come una griglia organizzata di finestre facilmente regolabili. In questo modo è possibile eseguire ricerche su un browser, richiamare un’immagine dalla Galleria Samsung e annotare idee su Samsung Notes, tutto simultaneamente in un’unica schermata.

La serie Galaxy Tab S9 è dotata di chip Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, lo stesso processore mobile ad altissima velocità degli ultimi smartphone Samsung. Grazie a una stretta collaborazione con partner leader nel settore del gaming, gli utenti di Galaxy Tab S9 potranno beneficiare di esperienze di gioco ottimizzate su un ampio schermo.

Prezzi e Disponibilità

La serie Galaxy Tab S9 è disponibile in preordine a partire da oggi, 26 luglio, e nei punti vendita a partire dall’11 agosto. La serie è disponibile nelle colorazioni Graphite e Beige e nelle seguenti configurazioni:

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6″)

12/256GB Wi-Fi – 1.369€

12/256GB 5G – 1.519€

12/512 GB Wi-Fi – 1.489€

Galaxy Tab S9+ (12,4″)

12/256GB Wi-Fi – 1.149€

12/256GB 5G – 1.299€

12/512GB Wi-Fi – 1.269€

Galaxy Tab S9 (11″)

12/256GB Wi-Fi – 1.049€

12/256GB 5G – 1.199€

8/128GB 5G – 1.079€

8/128GB Wi-Fi – 929€

Inoltre, acquistando Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra dal 26 luglio al 10 agosto 2023 è possibile ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim. Sarà sufficiente registrare l’acquisto entro il 2 settembre 2023 sul sito Samsung Members.

