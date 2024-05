Samsung QE65QN94CATXZT, al cinema in casa risparmiando un bel po' grazie ad Amazon!

Samsung QE65QN94CATXZT è un televisore Neo QLED 4K che offre un’esperienza visiva eccezionale grazie alla sua tecnologia Quantum Matrix e al processore Neural Quantum 4K. I 65 pollici di questa TV vi porteranno al cinema pur restando comodamente seduti sul divano di casa! Una TV Super Premium che vi stupirà con delle immagini di grande qualità, dai colori brillanti e dai neri profondi! Oggi questa Samsung QE65QN94CATXZT può essere acquistata con uno sconto decisamente interessante, un bel MENO 10% che fa fare un balzo indietro al prezzo di listino di ben 160 euro! Da 1560 euro a 1400 euro! Un bel risparmio per una TV di pura fascia alta che vi regalerà il cinema in casa!

Colori brillanti e neri profondi

Come scritto in apertura i punti di forza di Samsung QE65QN94CATXZT è il processore Neural Quantum 4K che garantisce immagini di una nitidezza e luminosità straordinarie, oltre a lavorare con grande efficacia sull’upscaling 4K dei contenuti in bassa risoluzione. La tecnologia Mini LED poi, porta l’illuminazione del pannello a un livello di precisione mai visto prima, con neri profondi e colori. Praticamente come i costosissimi pannelli Led, ad un costo decisamente più abbordabile.

A rendere la qualità di visione ancor più esaltante troviamo la tecnologia Quantum Matrix, che insieme al Dolby Atmos (speaker su 4 lati e sul retro del televisore) e OTS+ vi porterà al cinema senza comprare biglietto, popcorn e evitandovi la fatica di trovare parcheggio!

A rendere super smart questa TV c’è anche la tecnologia chiamata EyeComfort Mode, che fa in modo che la luminosità e i colori dello schermo siano regolati automaticamente in base agli orari di alba e tramonto.

