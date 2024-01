Samsung QLED 4K 43 pollici lo sconto Amazon è fuori di testa MENO 43 PER CENTO

Samsung QE43Q65CAUXZT è una smart TV di fascia media che non disdegna di confrontarsi con quelle che snobisticamente chiamiamo Premium. Conosciamo tutti la bontà della tecnologia QLED Samsung, dei suoi neri e dei suoi colori vibranti che non sfigurano per nulla accanto alle più costose TV Oled. Per questo motivo lo sconto proposto da Amazon oggi è davvero incredibile, un sontuoso MENO 43% che fa a fette il prezzo di listino, quasi dimezzandolo, per una spesa di 457 euro invece di 800 euro! Offerta davvero da non perdere!

Colori cristallini e neri profondi

La TV è graziata da un design elegante e sottile AirSlim, parliamo di soli 2,5 cm di profondità, valore questo davvero incredibile.

Con una dimensione dello schermo di 43 pollici, Samsung QE43Q65CAUXZT offre una risoluzione 4K, che garantisce immagini nitide e dettagliate. La tecnologia Quantum Dot utilizzata in questa TV assicura una migliore profondità dei colori e una gamma cromatica più ampia. La TV supporta anche la tecnologia HDR10+, che consente una maggiore gamma dinamica e una migliore luminosità.

Samsung QE43Q65CAUXZT dispone anche di varie funzioni di miglioramento dell’immagine, come il Motion Rate 120, che riduce il disturbo del movimento nelle scene ad azione rapida, e il Supreme UHD Dimming, che ottimizza il contrasto e la nitidezza dell’immagine.

A livello audio con OTS Lite abbiamo un credibile effetto surround 3D sincronizzato con l’azione a schermo un’esperienza sonora da cinema. Per quanto riguarda le funzionalità Smart, Samsung QE43Q65CAUXZT è dotato del sistema operativo Tizen di Samsung, che offre una vasta gamma di app come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube, tra le altre. Inutile dire che Samsung QE43Q65CAUXZT ha anche funzionalità di controllo vocale, grazie all’integrazione con gli assistenti virtuali come Amazon Alexa e Google Assistant.

Samsung QE43Q65CAUXZT è davvero una smart TV decisamente interessante, con caratteristiche e prestazioni Premium e un prezzo scontatissimo che la fanno diventare immediatamente BEST BUY!

