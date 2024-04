Samsung Smart TV 43 pollici, prezzo quasi dimezzato per la TV BEST BUY definitiva!

Samsung TV QE43Q60CAUXZT rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un televisore QLED di qualità senza spendere una fortuna. Questo modello offre un’esperienza visiva di alto livello grazie alla tecnologia Quantum Dot che garantisce colori brillanti e un contrasto eccezionale. Con una risoluzione 4K, ogni dettaglio è nitido e definito. Il design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, con una cornice sottile che massimizza l’area di visualizzazione. I 43 pollici possono sembrare pochini vista la corsa odierna a schermi giganteschi ma se lo spazio a disposizione non è enorme, meglio scegliere la qualità di Samsung TV QE43Q60CAUXZT. E il prezzo? Scontatissimo! Come da tradizione Samsung siamo di fronte ad una TV di fascia media, ma con valori ben più elevati, per questo il sontuoso MENO 45% di Amazon è davvero eccezionale. Il prezzo crolla: da 800 euro ora questa ottima smart TV Samsung possiamo portarla a casa spendendo 441,76 euro! Risparmio di ben 358,24 euro!

Super sconto grande qualità

La serie Q60C, è stata lodata per l’introduzione di miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti, come un sistema più fluido e un telecomando rinnovato. Inoltre, la compatibilità con gli standard HDR più recenti, come HDR10+, assicura che i contenuti siano visualizzati con la massima qualità possibile.

Inoltre, grazie alla tecnologia Quantum Dot il realismo delle immagini si mantiene a ogni livello di luminosità per regalarti un’esperienza visiva senza precedenti. Insomma, colori, sfumature e luminosità estremamente realistici e di grande impatto sono il punto forte di questa TV.

Il processore Quantum 4K Lite supporta poi una navigazione veloce e reattiva, migliorando l’esperienza utente durante l’uso delle numerose app e servizi di streaming disponibili attraverso il sistema operativo Tizen, s.o. sempre in costante aggiornamento.

Per quanto riguarda la connettività, Samsung TV QE43Q60CAUXZT non delude. Troviamo Ethernet e WiFi a 5 GHz e numerosi ingressi. HDMI e USB a profusione ovviamente. L’audio OTS Lite e Q-Symphony contribuiscono a un’esperienza sonora piacevole, con una potenza d’uscita di 20 Watt.

