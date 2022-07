Samsung, soundbar da 150W con audio STRAVOLGENTE a prezzo WOW (-38%)

Perché spendere un capitale per acquistare una soundbar quando questa da 150W di Samsung può essere tua a un prezzo ridicolo su eBay? Lo sconto del 38% la porta per la prima volta ad appena 79€ dandoti l’opportunità di mettere le mani su un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista.

Dotata di un subwoofer wireless che puoi montare in ogni angolo della stanza per ricreare un vero sound 3D surround, la soundbar del colosso sudcoreano può soddisfare tutte le tue necessità con il suo audio di alto livello.

Audio da paura con la soundbar Samsung da 150W in offerta su eBay

Perfettamente ottimizzata per mettere il risalto la voce e il parlato per guardare ogni tipologia di film senza compromessi, la soundbar di Samsung dispone di tutti gli allacci per collegarla rapidamente alla tua smart TV oppure ai tuoi dispositivi mobile tramite il Bluetooth.

La perfetta calibrazione del suono ti avvolgerà sin dal primo istante con un’equalizzazione che premia un ascolto completo indipendentemente dal genere musicale; sfruttala per ascoltare i tuoi brani preferiti oppure per guardare i migliori film di sempre come se fossi al cinema.

Ti bastano appena 79€ per mettere le mani su una soundbar che ti regalerà giornate intere di soddisfazioni, ma solo se l’acquisti subito su eBay. Non farti scappare questa incredibile occasione che ti permette di acquistarla con il 38% di sconto.

