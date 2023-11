Samsung T7 Touch Portable SSD 1TB, tanto spazio, tanta velocità, piccolo prezzo!

T7 Touch è la versione successiva del popolare T5 di Samsung ed è stato migliorato in termini di velocità, capacità e sicurezza. Con una velocità di lettura e scrittura superiore a 1.050 MB/s, questo SSD è in grado di trasferire grandi file in modo estremamente rapido. Lo sconto Amazon di oggi per questo HD è davvero incredibile: MENO 41%, per un risparmio eccezionale di ben 70 euro. Se avete bisogno di un hard disk SSD portatile da 1 TB, spazioso, sicuro e veloce, questo è il momento giusto per acquistarlo!

Tanto spazio, tanto sconto!

Una delle caratteristiche principali del T7 Touch è la presenza di un sensore di impronte digitali integrato. Questo garantisce una protezione avanzata dei dati, consentendo di impostare una password e accedere al dispositivo solo tramite l’impronta digitale. Ciò fornisce un livello di sicurezza aggiuntivo per proteggere file sensibili o importanti. Inoltre, il sensore di impronte digitali è dotato di crittografia hardware AES a 256 bit per garantire la massima protezione dei dati.

Il Samsung T7 Touch è compatibile con vari sistemi operativi, come Windows, Mac, Android e Linux, e supporta la connessione USB 3.2 Gen 2 e USB-C.

Il design del Samsung T7 Touch è elegante e sottile, con uno spessore di soli 8 mm e un peso di 58 grammi. È dotato inoltre di spia LED di attività che si illumina in base al tipo di operazione eseguita dal dispositivo.

Un altro punto di forza di Samsung T7 Touch è il suo essere estremamente resistente: il robusto telaio interno lo protegge da cadute da altezze fino a 2 metri!

Con la sua velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s Samsung T7 Touch è fino a 9.5 più veloce di un hard disk esterno! Impossibile quindi non acquistarlo visto lo sconto mostruoso proposti oggi da Amazon! Si risparmiano 70 euro, potendo portarlo a casa spendendo 99,90 euro! Davvero un grande affare!

