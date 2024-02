SanDisk SD 64 GB con Rescue Pro: FOLLE SCONTO oggi su Amazon!

Una Scheda SD che si adatta perfettamente alle tue esigenze? Eccola, è proprio qui. La scheda SD da 64 GB di SanDisk con Rescue Pro fa parte della gamma SanDisk Extreme e oggi è disponibile su Amazon a un prezzo davvero stracciato con un folle sconto del 40%: possiamo accaparrarci questa splendida SD a soli 13,99€!

Parliamo di una SD da prestazioni elevate ed è utile per chi ha bisogno di un’alta rapidità nell’elaborazione dei dati, infatti questa SD può arrivare a una velocità fino a 170 MB/s in fase di lettura (classe UHS 3, V30). È un prodotto particolarmente indicato per le fotocamere e le videocamere che registrano video ad alta risoluzione, compreso il 4K Ultra HD, e per altri tipi di dispositivi che la supportano.

SanDisk SD 64 GB: oggi in super sconto su Amazon a prezzo folle

Una delle sue caratteristiche principali è quella di resistere a ogni tipologia di condizione climatica. Infatti, è stata ideata per resistere e lavorare in ogni situazione, in quanto impermeabile, e non ha paura di urti, temperature estreme e raggi X. Come detto anche sopra, esso è dotato di software RescuePro Deluxe con un’offerta speciale di due anni, molto utile per riuscire a recuperare i file che vengono eliminati accidentalmente.

La vendita e la spedizione di questo gioiello di SanDisk sono gestite direttamente da Amazon. Se effettui subito l’ordine e hai un abbonamento Prime attivato, potrei far arrivare direttamente a casa tua questo prodotto in men che non si dica. Solo per oggi puoi trovarlo in sconto su Amazon del 40% a un prezzo davvero di favore: 13,99€. Ma sbrigati, si tratta di un’offerta che potrebbe scadere davvero da un momento all’altro! Noi ti abbiamo avvisato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.