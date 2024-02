Sanremo 2024: scaletta della finale e dove guardarla in streaming

Dopo quattro serata e continui record di ascolti, il Festival di Sanremo 2024 giunge alla conclusione. Per questa sera è prevista l’attesissima finale della 74esima edizione del Festival della Musica Italiana con Amadeus che si congederà, salvo sorpresa, dopo aver condotto cinque edizioni consecutive.

La finale avrà inizio alle ore 20.45 in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, anche all’estero. Per recuperare in futuro la finale e le altre puntate del festival, compresi gli altri contenuti della piattaforma, ti servirà invece l’uso di una VPN come NordVPN: scegliendo un server italiano, anche se dovessi trovarti ancora fuori dal nostro paese, avrai modo di guardare tutti i contenuti on-demand di RaiPlay.

Sanremo 2024: la scaletta della finale e gli ospiti della serata

L’articolo verrà aggiornato alle ore 12.30 quando verrà resa nota la scaletta ufficiale in conferenza stampa.

Questa sera torneranno sul palco tutti e trenta i cantanti in gara. Si ripartirà dalla classifica provvisoria svelata ieri sera con una votazione che inizialmente coinvolgerà soltanto il televoto. Poi, al termine delle esibizioni, verrà stilata una nuova classifica complessiva con le prime cinque posizioni che andranno a sfidarsi in finale.

A quel punto, si azzera tutto e questa volta voteranno tutte e tre le giurie: il televoto (34%), stampa, tv e web (33%) e radio (33%). La canzone che riceverà complessivamente più voti sarà proclamata vincitrice del Festival.

Fiorello tornerà a co-condurre al fianco dell’amico Amadeus, mentre tra gli ospiti avremo Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti. Vedremo anche Luca Argentero e Claudio Gioè oltre a Tedua sulla Costa Smeralda e Tananai in piazza Colombo sul Suzuki Stage.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.