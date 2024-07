Sarà questa la prossima meme coin ad esplodere? Shiba Shootout supera i $ 500.000 in prevendita

Shiba Shootout (SHIBASHOOT) è diventato virale dopo aver superato la soglia dei 500.000 dollari nella sua fase di prevendita. Questa meme coin a tema Wild West sta attirando investitori in tutto il mondo e offre caratteristiche diverse da qualsiasi altra cosa sul mercato.

Shiba Shootout – Il selvaggio West digitale con meccanica P2E

Ti sei mai chiesto cosa accadrebbe se mescolassero criptovalute con il mondo dei cowboy?

Questa è Shiba Shootout.

Non è solo l’ennesima meme coin: è un “selvaggio West digitale”, completo della sua città natale, Shiba Gulch. Il team di Shiba Shootout sta preparando qualcosa di speciale: un gioco crypto di pistoleri con meccanica Play-to-Earn.

Immagina di unirti a un gruppo, di duellare con gli altri e di guadagnare SHIBASHOOT come ricompensa.

Le altre funzionalità di Shiba Shootout sono abilmente legate al suo tema. “Cactus Staking” offre un nuovo approccio per guadagnare premi di staking, mentre “Lucky Lasso Lotteries” introduce un elemento di fortuna.

Queste funzionalità vanno oltre il semplice possesso di token, creando un ecosistema coinvolgente. Anche la community gioca un ruolo chiave nella strategia di Shiba Shootout.

Le iniziative pianificate includono “Campfire Stories” per la condivisione di esperienze e “Token Governance Roundups” per il processo decisionale.

In definitiva, combinando il fascino dei meme con tutte queste caratteristiche, Shiba Shootout si sta dando le migliori possibilità di distinguersi nello spazio delle meme coin.

La prevendita di $ SHIBASHOOT raccoglie oltre $ 500.000 mentre gli investitori aumentano

Shiba Shootout lascia il segno durante la prevendita. Il progetto ha appena superato il traguardo dei 500.000 dollari e ora ha raccolto 610.000 dollari.

Gli investitori in prevendita possono ottenere token SHIBASHOOT per $ 0,0195 ciascuno. Ma questo prezzo aumenterà nuovamente in meno di tre giorni, incoraggiando investimenti tempestivi.

Il whitepaper di Shiba Shootout delinea un piano in tre fasi per il futuro. Questo piano inizia con il botto: quotazioni su CoinGecko e CoinMarketCap e raggiungimento di oltre 1.000 detentori.

La Fase 2 è incentrata sulla crescita della community, mentre la Fase 3 punta sui grandi campionati con merchandising e oltre 100.000 titolari. E quando si tratta di spartirsi i token SHIBASHOOT, il team di sviluppo ha una struttura solida.

Dei 2,2 miliardi complessivi dell’offerta, il 35% è in palio in prevendita. Ci saranno anche parti accantonate per staking, marketing, fondi di progetto e liquidità.

C’è anche un “Fondo Rootin’ Tootin’ Shooter” per premi extra. Questa configurazione equa e trasparente mostra che Shiba Shootout non è solo un’altra meme coin flash-in-the-pan. È qui per rimanere.

Audit, Media buzz e community spingono SHIBASHOOT verso l’alto

Shiba Shootout si sta preparando per quello che potrebbe essere un debutto esplosivo entro la fine dell’anno. Per cominciare, SolidProof ha dato il via libera agli smart contract del progetto, aggiungendo uno strato di fiducia per i potenziali investitori.

SHIBASHOOT sta facendo notizia anche nei media, con pubblicazioni di alto livello su Watcher Guru e TradingView. Ma non sono solo i media mainstream a prenderne atto.

Sebbene non esista una scommessa sicura nel settore delle criptovalute, Shiba Shootout sembra avere tutte le carte in regola per un lancio di successo. E gli investitori terranno d’occhio la prevendita del token mentre si dirige verso un altro traguardo di finanziamento.