Sconto del 30% su queste meravigliose scarpe LACOSTE: meglio sbrigarsi

Inventore della prima polo nel 1933, Lacoste si è affermata come un marchio di lusso casual wear che unisce eleganza alla francese e libertà di movimento, ereditato dalle sue origini sportive. Il marchio con l'inconfondibile coccodrillo è tra i più famosi al mondo e si è affermato come riferimento della polo, reinventandola continuamente combinando eleganza alla francese e libertà di movimento, ereditata dalle sue origini sportive. Negli anni si è specializzata in tantissimi capi e accessori: abbigliamento, pelletteria, profumi, scarpe, occhiali, biancheria, orologi e biancheria intima. Qui presentiamo in offerta queste splendide scarpe, che offrono comodità ma anche tanto stile. Falle tue col 30% di sconto! Arrivando a pagare anche 77 euro, in base ovviamente alla tua taglia.

Puoi anche scegliere l’opzione “prima provi e poi paghi“, ideata da Amazon proprio per le scarpe. Inoltre, puoi anche decidere di regalarle per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Scarpe Lacoste: scopri le caratteristiche

Le scarpe Lacoste si caratterizzano per una tomaia in pelle abbinata a materiale sintetico, che le rendono così resistenti nel tempo. Un vero marchio di fabbrica sono la Pelle morbida, la leggerezza e il Comfort elevato. Anche se indossate tutta la giornata. Altro particolare è la Silhouette bassa classica: Monogramma Lacoste goffrato per un tocco innovativo.

La Fodera in tessuto a rete offre traspirabilità ottimale e libertà di movimento. La Suola in gomma garantisce la massima aderenza. Ottimo Look dalle linee pulite ed essenziali. Non manca poi l'inconfondibile Coccodrillo ricamato sul gambetto, che completa il look.

Falle tue col 30% di sconto! Arrivando a pagare anche 77 euro, in base ovviamente alla tua taglia.

