Scheda Micro SD veloce, sicura e capiente a soli 12 euro: metti a riparo i tuoi dati!

Netac 128Go è una fantastica Scheda Micro SD, U3, C10, V30, 4K, 667X, UHS-I Velocità fino a 100/30 MB/s (R/W), per Telefono, Videocamera, Switch, Gopro, Tablet. Oggi puoi prenderla a soli 12,10 euro grazie allo sconto 16% + coupon 10% applicabile con una spunta.

Netac 128Go Scheda Micro SD: le caratteristiche

L’interfaccia microsdxc supportate dalla scheda UHS-I, velocità classe U3/ V30. Trasferimento velocità di lettura fino a 100MB/s, scrittura 30 MB/s velocità (base a test interni; prestazioni possono essere inferiori a seconda del dispositivo host, interfaccia, condizioni di utilizzo e altri fattori.), il formato exFAT.

La scheda micro sd è alta compatibilità per diversi tipi di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, droni, tablet android, tablet pc, action cameras, nintendo switch, dslr e 4K o videocamera full HD. Costruito per durare a lungo: prova dell’acqua, prova di temperatura, a prova di X-Ray e prova magnetica. Sulla base di test interni, i risultati possono variare in base al dispositivo host, il tipo di app e di altri fattori.

