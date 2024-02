Scheda SD Lexar 800x da 128GB per fotocamere reflex e videocamere a soli 21,77€ (Amazon)

Tra le offerte più interessanti del giorno in casa Amazon segnaliamo quella che ha per protagonista la scheda SD Lexar High-Performance 800x, in offerta nel taglio da 128GB a 21,77 euro invece di 27,99 euro, per effetto del 22% di sconto. La promozione include anche la possibilità di scegliere il pagamento in 3 rate a interessi zero da 7,26 euro al mese.

La scheda di memoria SDXC UHS-I di Lexar è progettata per offrire prestazioni di alto livello su fotocamere reflex di fascia media e videocamere che filmano in alta definizione. Grazie alle sue performance, supporta video sia in Full HD che 4K Ultra HD.

Scheda SD Lexar 800x da 128GB in sconto del 22% su Amazon

Il modello di scheda Lexar in offerta in queste ore su Amazon appartiene alle schede Lexar ad alte prestazioni della famiglia 800x SDXC UHS-I, con performance di classe 10 ad alta velocità ideali per fotocamere punta e scatta, reflex di fascia media e videocamere HD.

Dal punto di vista puramente tecnico, offre una velocità di lettura fino a 120 MB/s e una velocità di scrittura fino a 45 MB/s. Gli utenti che si affidano alla scheda High Performance 800x di Lexar possono sfruttare le sue prestazioni di alto livello per scattare immagini di alta qualità e riprendere video in Full HD (1080p) e 4K Ultra HD senza difficoltà.

Un ulteriore punto di forza è la resistenza all’accqua, alle vibrazioni, ai raggi X, agli urti e alla temperatura.

La scheda Lexar High Performance 800x è in offerta nel taglio da 128GB a soli 21,77 euro su amazon.it, con la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione o in 3 rate a interessi zero da 7,26 euro (venduto e spedito da Amazon).

