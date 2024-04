SCONTO di 50 euro per Acer Aspire 3: 15 pollici e AMD Ryzen 5

Se hai bisogno di un buon notebook portatile per continuare il tuo flusso lavorativo anche quando sei fuori casa, Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti l’ottimo Acer Aspire 3 (modello A315) in offerta a soli 439 euro, con un ottimo 10% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Acer.

Acer Aspire 3: versatilità ad un prezzo eccezionale

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon il notebook si presenta nella sua splendida colorazione Argento, che risalta particolarmente, soprattutto se messo a confronto con le canoniche colorazioni di questa tipologia di dispositivi. Le prestazioni eccezionali in questo caso sono garantite dalla presenza del processore AMD Ryzen 5 7520U, che abbinato alla scheda video AMD Radeon fa letteralmente scintille: potrai avviare qualsiasi tipologia di programma che desideri, anche i software di fotoritocco o videoediting, senza riscontrare la più piccola esitazione.

Il display è davvero ottimo, grazie alla risoluzione Full HD e i 15.6 pollici di diagonale, che restituiscono un’ampissima visuale su tutti i tuoi progetti di lavoro e qualsiasi altra cosa che intendi trasmettere. Potrai per esempio guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Paramount+, AppleTV+ e tante altre ancora, riuscendo ad apprezzare anche i più piccoli dettagli all’interno di qualsiasi prodotto.

Al suo interno trovi il sistema operativo Windows Home già preinstallato: non dovrai quindi perdere ulteriore tempo a installare file di sistema, e potrai cominciare ad utilizzarlo fin da subito senza problemi. Molto buona anche l’unità SSD da 512 GB, che rappresentano un ampissimo spazio all’interno del quale potrai archiviare tutti i file che desideri, senza la costante preoccupazione di eliminare qualcosa per liberare spazio.

Con poco più di 400 euro hai la possibilità di accaparrarti uno dei notebook migliori in commercio, che ti permetterà di svolgere ogni attività in mobilità: questo e tantissimi altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare questo Acer Aspire 3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità potrebbero finire improvvisamente. Cosa fai ancora qui? Corri ad acquistarlo!

