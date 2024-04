SCONTO FOLLE sull'Action Cam IMPERMEABILE: solo per OGGI su Amazon

Questa estate potrai immortalare le tue avventure sott’acqua come mai prima d’ora con l’Action Cam impermeabile WOLFANG! Oggi è disponibile su Amazona a soli 62 euro con un mega sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito dell’offertona, è a tempo limitato!

Action Cam impermeabile WOLFANG: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Action Cam impermeabile WOLFANG supporta una risoluzione di registrazione video fino a 4K/30FPS e una risoluzione di ripresa fotografica di 24MP.

La videocamera supporta anche le modalità di regolazione dell’angolo stretto, medio e grandangolare e la ripresa grandangolare regolabile a 170°, consentendo di catturare paesaggi più ampi con un obiettivo piccolo.

È dotata di un avanzato doppio schermo a colori, con uno schermo anteriore vivido per la registrazione dei selfie; è possibile passare dallo schermo anteriore a quello posteriore premendo a lungo il pulsante sul lato della videocamera.

Potrai scegliere tra diverse modalità di ripresa tra cui la registrazione in loop, la registrazione in time lapse, lo slow motion, la ripresa continua e la modalità di registrazione di guida. Può essere utilizzata anche come registratore per auto e telecamera per conferenze web.

Il caricabatterie separato incluso nel pacchetto di accessori facilita la ricarica delle 2 batterie in dotazione. Gli accessori della videocamera nel kit sono realizzati con materiali più resistenti e di alta qualità e gli accessori sono stati aggiornati con un design ergonomico per una maggiore facilità e comodità di montaggio e utilizzo.

Oggi l’Action Cam impermeabile WOLFANG è disponibile su Amazona a soli 62 euro con un mega sconto del 37%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito dell’offertona, è a tempo limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.