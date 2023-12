SCONTO FUORI SCALA di eBay per Xiaomi Smart Band 7 Pro: appena 63€

La giornata parte decisamente con il piede giusto grazie a questa superba offerta di eBay in ambito wearable, l’unica che ti dà la possibilità di acquistare l’apprezzatissima Xiaomi Smart Band 7 Pro a un prezzo molto conveniente e abbordabile.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 25%, il wearable del colosso cinese crolla incredibilmente al prezzo shock di appena 63€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

La Smart Band 7 Pro di Xiaomi è in sconto del 25% su eBay: occasione imperdibile a 63€

Xiaomi Smart Band 7 Pro non solo è un wearable economico, ma è un punto di riferimento in questa fascia di prezzo: è impermeabile, monta un modulo GPS precisissimo, sfoggia un bellissimo pannello AMOLED a colori da 1.64 pollici ed è alimentato da una mega batteria che ti assicura fino a 12 giorni di utilizzo con una singola carica.

Come se non bastasse, il device del colosso cinese è anche un ottimo fitness tracker sotto tutti i punti di vista: lo allacci al polso, infatti, ed ecco che inizia a tracciare con precisione i più importanti parametri relativi a 110 modalità di allenamento.

A un prezzo così conveniente su eBay hai finalmente a portata di mano il wearable economico di cui non ti pentirai mai; metti subito nel carrello la smartband a marchio Xiaomi per riceverla a casa in appena 3 giorni e senza costi di spedizione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.