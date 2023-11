SCONTO MONDIALE: OnePlus 9 Pro 5G PREZZO DIMEZZATO su Amazon! Anzi di più!

OnePlus 9 Pro 5G, ovvero fascia alta, un camera phone con ottiche Hasselblad, la mitica azienda che ha portato i suoi prodotti sulla Luna, e che ora equipaggiano questo clamoroso smartphone. Il taglio di prezzo è mostruoso, un clamorosissimo MENO 56% che fa a pezzi il prezzo di listino che passa da 919 euro a 405 euro! L’offerta Amazon è davvero eccezionale, come eccezionale è questo flaghship One Plus che non teme rivali. Va subito messo nel carrello Amazon, il risparmio di ben 514 euro toglie il fiato! Non lasciatevelo scappare!

Che foto! E che sconto!

OnePlus 9 Pro 5G ha un design elegante e raffinato, con una scocca posteriore in vetro curvato che offre una presa confortevole e uno stile premium. Il telefono presenta un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo consente di avere un’esperienza visiva fluida e nitida con colori vibranti e contrasti elevati.

Sotto la scocca OnePlus 9 Pro 5G è dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon 888, che offre prestazioni di alto livello (25% in più rispetto a Snapdragon 865) e un’efficienza energetica ottimizzata.

La caratteristica principale di OnePlus 9 Pro 5G è la sua fotocamera. Il sistema fotografico posteriore, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, è composto da una fotocamera principale da 48MP, un ultra-grandangolo da 50MP, una telecamera teleobiettivo da 8MP e una fotocamera monocromatica. Questo consente di scattare foto incredibili con dettagli nitidi, colori accurati e una buona gestione della luminosità in diverse condizioni di luce. Un vero camera phone insomma, per foto nitide, realistiche e senza artefatti.

La batteria da 4.500 mAh di OnePlus 9 Pro 5G è decisamente capiente per sostenere un utilizzo intenso durante l’intera giornata. Inoltre, supporta la ricarica rapida Warp Charge 65T, che permette di ottenere una ricarica completa in soli 29 minuti. È inoltre compatibile con la ricarica wireless Warp Charge 50 Wireless per una ricarica senza fili veloce ed efficiente, dall’1 al 70% in soli 30 minuti!

