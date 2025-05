Sconto pazzesco del -54% sul Mouse VERTICALE Logitech: occasione irripetibile

Il Logitech MX Vertical, un mouse ergonomico che rivoluziona l’esperienza di lavoro al computer, è ora disponibile su Amazon ad un prezzo straordinario: da 124,99€ scende a soli 56,99€, con uno sconto del 54%. Questo dispositivo è progettato per chi trascorre lunghe ore al PC e desidera migliorare la propria postura e ridurre lo stress muscolare.

Design ergonomico per il massimo comfort

Grazie al suo angolo di inclinazione di 57°, studiato scientificamente, il Logitech MX Vertical favorisce una posizione naturale della mano, riducendo fino al 10% lo stress muscolare rispetto ai mouse tradizionali. Questo approccio innovativo lo rende ideale per chi cerca una soluzione efficace per lavorare più a lungo senza affaticarsi. Non è un caso che sia stato raccomandato dall’88% degli esperti di ergonomia durante eventi di settore come Ergo Expo e IAE Firenze 2018.

Oltre al comfort, questo mouse eccelle in termini di precisione e controllo. Il suo sensore ad alta precisione garantisce movimenti fino a quattro volte più efficienti rispetto ai mouse standard da 1000 DPI. Inoltre, un pulsante dedicato consente di regolare rapidamente la velocità del cursore, adattandosi alle tue esigenze specifiche.

Connettività versatile e produttività migliorata

Il Logitech MX Vertical offre una flessibilità straordinaria grazie alla possibilità di collegarlo tramite Bluetooth o con il ricevitore USB Unifying a 2,4 GHz. È compatibile con PC, Mac e iPad (a partire da iPadOS 13.1). Le funzioni Easy-Switch e Flow permettono di gestire più dispositivi contemporaneamente, rendendo questo mouse una scelta eccellente per i professionisti multitasking.

Una carica completa assicura fino a quattro mesi di utilizzo continuo, mentre con soli 60 secondi di ricarica rapida via USB-C si ottengono tre ore di operatività. Questo lo rende perfetto per chi è sempre in movimento. Inoltre, il Logitech MX Vertical si distingue per il suo impegno verso l’ambiente, classificandosi al 154° posto nella lista Climate Pledge Friendly.

Inoltre, con dimensioni compatte ed un peso minimo, questo mouse è facile da maneggiare e garantisce un comfort duraturo anche durante le sessioni di lavoro più lunghe.

Migliora la tua postazione di lavoro con il Logitech MX Vertical, oggi disponibile a soli 56,99€ con uno sconto del 54%. Ergonomia, tecnologia e sostenibilità ti aspettano su Amazon!

