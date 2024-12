Sconto schock del -60% su 4 Videocamere di sicurezza da esterno in HD Blink

Per monitorare casa e avere tutto sotto controllo, soprattutto sei hai in programma un viaggio nelle prossime vacanze natalizie, prova la Videocamera di sicurezza da esterno in HD Blink Outdoor! Oggi il set da 4 è disponibile su Amazon a soli 123 euro con un mega sconto del 60%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Videocamera di sicurezza da esterno in HD Blink Outdoor: funzionalità e modalità di installazione

La Videocamera di sicurezza da esterno in HD Blink Outdoor è un dispositivo multifunzionale che è perfetto per monitorare casa soprattutto quando sei fuori città per più giorni.

Questo modello assicura immagini super nitide in HD ed una visione notturna a infrarossi così da poter avere sempre tutto sotto controllo, anche con una scarsa illuminazione esterna. Inoltre è alimentato a batteria, e può funzionare fino a due anni con due batterie AA al litio già incluse nella promozione.

Allo stesso tempo, il dispositivo è progettato per resistere agli agenti atmosferici quindi risulta essere duraturo nel tempo in quanto non teme nè il sole nè la pioggia.

La modalità di utilizzo è davvero semplice ed, in più, hai la possibilità di ricevere notifiche sul telefono quando la videocamera rileva del movimento mentre, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, potrai ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

