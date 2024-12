Sconto schock di 300€ sul Motorola Moto Edge 50 Ultra: offerta limitatissima

Per Natale vuoi fare un regalo speciale ad una persona importante che se ne intende di tecnologia? La soluzione ideale è il Motorola Moto Edge 50 Ultra, oggi disponibile su Amazon a soli 699 euro con un mega sconto del 30%.

Questo vuol dire che risparmierai addrittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente è davvero irresistibile!

Motorola Moto Edge 50 Ultra: specifiche tecniche e funzionalità

Il Motorola Moto Edge 50 Ultra è un piccolo gioiellino della tecnologia capace di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Questo modello è dotato di un brillante display pOLED HDR10+ da 6,7 pollici che garantisce una visualizzazione ottimale per goderti film e serie TV con una ricchezza infinita di contrasto e una vivacità di colore di livello cinematografico.

Un’altra specifica di spicco dello smartphone è la sua tripla fotocamera con OIS dotata di tecnologia AI avanzata che permette di realizzare foto e video in 4K eccezionali, con una risoluzione elevatissima e dei dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Allo stesso tempo, la batteria è super potente e ti accompagna per un’intera giornata senza alcuna preoccupazione, mentre la Ricarica TurboPower da 125W è la più veloce di sempre tanto che basteranno pochi minuti per avere a disposizione tutta l’energia di cui hai bisogno.

Per finire, il design è super resistente, realizzato con materiali di alta qualità e protezione IP68 per l’immersione in acqua.

Oggi il Motorola Moto Edge 50 Ultra è disponibile su Amazon a soli 699 euro con un mega sconto del 30%. Questo vuol dire che risparmierai addrittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente è davvero irresistibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.