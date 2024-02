SCONTO SCONVOLGENTE di Amazon per il RE dei budget phone Redmi (138€)

In giorni come questo Amazon svela delle offerte in ambito mobile che lasciano senza basiti, senza parole. Quest’oggi, infatti, il popolarissimo mediogamma Redmi 12 è in vendita al prezzo di un comune budget phone Android, tutto merito di uno scioccante sconto immediato del 36%.

Spendendo la cifra di appena 138€ hai a portata di mano un device bello, sottile, giovanile e con una scheda tecnica che non ha assolutamente eguali in questa fascia di prezzo.

Lo spettacolare Redmi 12 è in vendita su Amazon con uno sconto immediato del 36%

Redmi 12, infatti monta un eccellente pannello Full HD+ da 6.79 pollici a 90Hz con una perfetta calibrazione dei colori e una fluidità pazzesca. Sotto il cofano, inoltre, un potente processore octa-core di MediaTek gestisce alla perfezione gli 8GB di RAM a disposizione mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno.

Realizzato con materiali non così tanto popolari in questa fascia di prezzo – Redmi 12 è sottile appena 8.17 mm e monta un design in vetro -, sul retro è addirittura presente una fotocamera tripla da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Spendendo quanto normalmente richiesto per un budget phone qualsiasi, il device di Redmi è il best buy definito di Amazon in questo momento; mettilo subito nel carrello e sfrutta i servizi Prime per riceverlo a casa già domani, addirittura senza costi di spedizione extra.

