Scopa a vapore lavapavimenti Hoover Steam Capsule a soli 79€ su Amazon (offerta a tempo)

La scopa a vapore lavapavimenti Hoover Steam Capsule, con pistola a vapore portatile, è in offerta a tempo su Amazon al prezzo di 79 euro, grazie al 18% di sconto sul prezzo più basso recente di 95,89 euro. Rispetto invece al prezzo consigliato di 159,90 euro, lo sconto raggiunge il 51%.

La Hoover Steam Capsule è una scopa a vapore multiaccessoriata, in grado di pulire anche lo sporco più ostinato e igienizzante. Al prezzo a cui viene venduta oggi, è difficile trovare un’altra scopa a vapore lavapavimenti migliore di questa.

Scopa a vapore lavapavimenti Hoover Steam Capsule in offerta a tempo su Amazon

Il modello di scopa a vapore Steam Capsule di Hoover è la soluzione ideale per le famiglie che abitano in case di grandi superfici. Uno dei suoi principali punti di forza è l’impiego del vapore igienizzante, mediante il quale riesce a eliminare fino al 99,9% dei batteri e germi, senza l’utilizzo di detergenti.

Si può inoltre impostare in manuale la quantità di vapore tramite i controlli elettronici presenti sull’impugnatura. Se si ha il parquet andrebbe scelta una quantità bassa, media invece per le tradizionali piastrelle, alta se si ha un pavimaneto in marmo o pietra.

Inclusi all’interno della confezione di vendita 2 panni per la spazzola principale, 8 accessori relativi alla pistola a vapore, una spazzola triangolare per gli angoli più difficili, e una rettangolare adatta a qualsiasi tipo di superficie.

Hoover Steam Capsule, scopa a vapore lavapavimenti, è in offerta a soli 79 euro su amazon.it. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.